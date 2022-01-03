مادي ومش بينفذ وعوده .. فاتن موسى تكشف سبب خلافاتها مع مصطفى فهمي

كشفت الاعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي العديد من الاسرار والمفاجأت عن تفاصيل ازمتها مع مصطفى فهمي وسبب تطليقها غيابيا وذلك من خلال برنامج كلمة اخيرة على احدى القنوات الفضائية .

تصريحات فاتن موسى

كشفت الإعلامية فاتن موسى العديد من الكواليس والأسرار حول علاقتها بالفنان مصطفى فهمي، خاصة بعد انفصالهما خلال الأيام الماضية الأخيرة، حيث أكدت أن طلاقها تم غيابيًا، ولا تعلم حتى الآن لماذا طلقها الفنان مصطفى فهمي، ولم يكن هناك أي اتفاق على الطلاق مع مصطفى فهمي قبل سفرها إلى بيروت.

وتحدثت «فاتن موسى» تهديد طليها لها بالطلاق في حال عودتها للعمل، مشيرة إلى أنه من المفترض إن الزوج هو المسئول عن الإنفاق على زوجته، مضيفة :«عندما طلبت زيادة مصروفي قال لي انتي عايزه تحوشي من ورايا وانتى دلوعة».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.