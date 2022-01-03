الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

القت قوات الشرطة القبض على سيدة وعشيقها متلبسين بالخيانة الزوجية في إحدى قرى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بعد ان وضع لها الزوج كاميرات مراقبة في غرفة النوم .

ضبط سيدة وعشيقها متلبسين بالخيانة

خلال التحقيقات تبين أن الزوج قام بوضع كاميرا المراقبة داخل الشقة دون علم زوجته، بعد أن شك في سلوكها، وعقب دخول المتهم الثاني في الواقعة ويُدعى “ب. م. ع - 42 عامًا - زميل الزوجة”، كما تبين من خلال كاميرا المراقبة.

تم التحفظ على المتهمين، عقب ضبطهما وإثبات حالة التلبس بمعرفة قوات الشرطة، وعدد من الجيران شهود عيان الواقعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.