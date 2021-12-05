مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 2 بعد تبادل لإطلاق النار مع الداخلية بأسوان

أفادت قناة “أكسترا نيوز” نباءا عاجل لها نقلا عن وزارة الداخلية.



وحسب البيان الذى نقلته أكسترا فإن 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة لقت مصرعهم، وضبط اثنين آخرين بأسوان، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية: إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، أفادت بقيام (4 عناصر إجرامية – أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية " قتل عمد") بارتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح وقطع طرق والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادي شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، بالمنطقة المشار إليها، ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران.

