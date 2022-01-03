تبطين وتأهيل 216 كيلو ترع في كفر الشيخ.. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، تنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى ، وجارٍ البدء في ترعة بمركز كفر الشيخ.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى تقريراً من المهندس كمال ميدان ، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ ، يفيد بأنه جار العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز ومدن المحافظة مشيداً بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تبطين 216 كيلو ترع من بين 507 كيلو تم طرحهم، من 1000 كيلو ترع سيتم تبطينهم وتأهيلهم بمدن وقرى المحافظة، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



وعلى جانب آخر، تفقد المهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمراكز الـ 6 الجاري العمل بتبطين الترع بهم.

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