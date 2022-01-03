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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على شروط منح براءات الاختراع بقانون الملكية الفكرية

براءة الاختراع
براءة الاختراع

نص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على الحالات التي يجوز معها منح براءات الاختراع، والأخرى التي لا يمنح فيها براءات الاختراع.

شروط منح براءات الاختراع

تنص المادة 1 من القانون، على أن تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة 2 من القانون، لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

(1) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

(2) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

(3) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

(4) النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

(5) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

قانون براءة اختراع الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية براءات الاختراع

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