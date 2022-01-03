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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم مروحية عسكرية في تونس ومصرع قائدها

صدى البلد

سقطت ظهر اليوم، طائرة عسكرية تونسية بضواحي محافظة بنزرت شمال البلاد، أدت إلى مصرع الطيار وإصابة مساعده بجروح متفاوتة الخطورة.

 

وقالت وزارة الدفاع التونسية، إن المروحية كانت في مهمة طيران عادية في محافظة بنزرت، وسقطت بسبب عطل فني.


وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع سقوط مروحية عسكرية خلال عملية تدريب ليلي في منطقة الحامة بمحافظة قابس "جنوب شرقي"، ما أسفر عن مقتل 3 جنود.

 

كما سقطت طائرة عسكرية في منطقة رمادة الواقعة بمحافظة تطاوين أقصى الجنوب التونسي، ما أسفر عن مقتل جندي، وذلك في السادس من أكتوبر2020.


وفي 2018 لقي عسكريان حتفهما إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس شرق تونس.

 

بينما تعود أكبر الحوادث إلى أبريل/نيسان 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية أثناء رحلة من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة إلى قاعدة سيدي أحمد في محافظة بنزرت، ما أسفر عن مقتل رئيس أركان القوات البرية حينها عبد العزيز سكيك و12 عسكريا آخرين.

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