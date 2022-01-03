تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية

أجريت قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم في أحد الفنادق، بحضور مندوبي ‏الأندية.‏

وأسفرت القرعة عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الأهلي × الجونة

الإسماعيلي × الأهلي

الأهلي × المقاولون العرب

سموحة × الأهلي ‏

الأهلي × البنك الأهلي.‏

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏