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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

مؤشر سوق الأسهم السعودية
مؤشر سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم الأحد 3 يناير 2022، منخفضًا 4.39 نقاط ليقفل عند مستوى 11327.52 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات البلاد، وبحر العرب، والحمادي، والعربي، ودله الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسدكو كابيتال ريت، وزجاج، والشرقية للتنمية، وملاذ للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.60% و 9.98% .


وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 245.49 نقطة ليقفل عند مستوى 26030.10 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 730 ألف سهم تقاسمتها 4476 صفقة.

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