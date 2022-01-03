رمضان 2022.. عمر العميري: دوري في مسلسل بيج رامي سيكون متعلقا بالشر

كشف الفنان عمر العميري، عن عقد جلسات عمل البطل “بيج رامى” مع فريق عمل مسلسل يحمل اسم البطل المصرى للعرض فى رمضان 2022.

وقال عمر العميرى “المسلسل يستعرض قصة كفاح البطل المصري الخارق بيج رامي لتقديمه كقدوة رياضية مصرية عظيمة”.

وأوضح عمر العميرى “أن دوره سيكون متعلقًا بالشر قليلاً في هذا العمل رافضًا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حتى انتهاء العمل”.

زواج عمر العميرى

يذكر أن رواد «السوشيال ميديا»، تداولوا صورًا مؤخرًا لحفل زفاف بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، للمرة الثانية وإقامة حفل زفافه في إحدى فنادق مدينة الإسكندرية، أثيرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة مفاجأة هذا الخبر، بالرغم من كونه أمر شخصي لا يهم أحدًا.

ممدوح السبيعي، المشهور بـ «بيج رامي»، ابن قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، وبطل مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، واحد من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية في مصر.

وقد أحدث خبر زواجه على مواقع السوشيال ميديا موجة من الجدل، فالكثير يرى أنه لم يفعل شيئًا محرمًا بل تزوج على سنة الله ورسوله، ولم يفعل شيئًا في الخفاء، والبعض أقحم نفسه في حياته الشخصية ورأي أنه كان يجب ألا يتزوج.

وبعد أن أثير جدلاً واسعاً حول ارتباط بيج رامي، بزوجة ثانية، تواصل موقع «صدى البلد»، مع محمد السبيعي، شقيق بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، الذي أكد صحة ارتباط شقيقه «بيج رامي» من زوجة ثانية من مدينة الإسكندرية وإقامته حفلاً هناك بإحدى فنادق الإسكندرية، مشيراً إلى أنهم لم يحضروا الحفل.

وأضاف محمد السبيعي، خلال تصريحات لـ «صدى البلد» أن شقيقه بيج رامي استشارهم وأخد رأيهم في رغبته بالارتباط والزواج من زوجته الثانية لكنهم جميعاً رفضوا أن يتزوج زيجة ثانية، لافتاً إلى أن له أسبابه الخاصة التي يحتفظ بها وفي النهاية قرار ارتباطه وزواجه على سنة الله ورسوله وليس به أي شيء.

وأكد عدد من أهالي قرية السبايعة مسقط رأسه «بيج رامي» بمحافظة كفر الشيخ، أن بطل مستر أولمبيا مشهود له بالأخلاق الكريمة والاحترام، وتعدد الزوجات لا يخالف الشرع ويجب احترام رأي بيج رامي، فهو حر في قرارته وله أسبابه الخاصة به ولا أحد له الحق في إقحام نفسه أو إبداء رأيه فالرأي الأول والأخير له، لكن الموضوع أخذ موجة من الجدل على السوشيال ميديا باعتبار أن بيج رامي شخصية رياضية عالمية ومعروفة.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرَّم بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، خلال احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي، على أرض مدينة برج البرلس، وسط حفاوة وتقدير كبير لبطل مستر أولمبيا وما حققه من إنجاز تاريخي وعالمي في احتفاظه باللقب للعام الثاني على التوالي.