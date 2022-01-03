نشاط الرئيس في ديسمبر 2021.. لقاءات دولية وقادرون بإختلاف وأسبوع الصعيد

عرضت قناة " إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكان قد التقي الرئيس السيسي، العديد من المسؤولين داخل وخارج مصر، حيث استقبل رئيس وزراء لبنان، ووزير خارجية إسرائيل، ورئيس حكومة إسبانيا، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

كما تفقد الرئيس عدداً من المشروعات القومية، بمحافظات الصعيد، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد والذى شهد إفتتاحات كبري.

وحضر الرئيس السيسي، أيضا اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية، كما زار كلية الشرطة، بالإضافة لحضوره احتفالية قادرون باختلاف، والتي نفذ فيها العديد من أمنيات المشاركين، وكذلك المنتدى العالمي للتعليم العالي.