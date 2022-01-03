سوق المستعمل .. سعر سوبارو امبريزا موديل 2017

استطاعت السيارة سوبارو امبريزا موديل 2017 أن تكتسب شهرة واسعة داخل السوق المصري للسيارات، حيث نالت سمعة طيبة بفضل عدة مقاومات مثل، توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب استهلاكها المناسب في الوقود .

جهزت سيارة سوبارو امبريزا موديل 2017 بمحرك سعة 1.6 لتر، بعدد 4 سلندر ليعطي قوة 140 حصان، و عزم الدوران 190 نيوتن .متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة بـ 6 سرعات اوتوماتيكي الأداء.

جاءت سيارة سوبارو بقفل مركزي للأبواب، حامل أكواب، مقاعد من القماش ومقاعد خلفية قابلة للطى، مصابيح لقرائه الخرائط، عرض المعلومات المتعددة، عجلة قيادة كهربائية، التحكم في المقعد يدوى، تعديل ميل عجلة القيادة.

جهزت سيارة سوبارو امبريزا موديل 2017 بنظام فرامل ABS، 2 وسائد هوائية، إنذار ضد السرقة، مساعد الفرامل BA، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، برنامج التوازن الإلكتروني EBD، منع الحركة، تثبيت مقاعد الأطفال ISO Fix، مشد أحزمة الأمان أمامي.

تتوافر سيارة سوبارو امبريزا موديل 2017 AUX، مشغل CD، مثبت سرعة، مفتاح مثبت السرعة على عجلة القيادة، كمبيوتر توضيح حالة السيارة، دخول بدون مفتاح، تكييف يدوى، عداد المسافة، راديو.

تأتي سيارة سوبارو بمرايا جانبية للأبواب مع إشارة التفاف، مرايات جانبية كهربائية، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية هالوجين، زجاج كهربائي أمامي و خلفي، مزيل ضباب خلفي، وجنوط من معدنية مقاس 17 بوصة.

وتتراوح أسعار سوبارو امبريزا موديل 2017 في سوق المستعمل من 250 ألف الي 270 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.