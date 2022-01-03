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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء إسرائيلي عاجل لمنع هروب الأسري الفلسطينيين من سجن جلبوع.. تفاصيل

سجن جلبوع
سجن جلبوع

بدأت شعبة الهندسة والبناء بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي ودائرة السجون، اليوم الاثنين، بصب الإسمنت في أرضية سجن جلبوع لمنع هروب الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أنه بعد انتهاء الأعمال التحضيرية وصلت قافلة من الناقلات إلى السجن وتم صب حوالي 1200 متر مكعب من الأسمنت إلى مختلف نقاط الضعف التي كانت موجودة في البنية التحتية للسجن  لمنع احتمال الهروب منه في المستقبل.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ مشروع حماية سجن جلبوع بالاشتراك بين وزارة الدفاع وإدارة السجون ووزارة الأمن الداخلي، ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع.

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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإسرائيلية، في 6 سبتمبر 2020، أن 6 أسرى فلسطينيين (يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة وأيهم كممجي ومناضل نفيعات) تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، عبر نفق حفروه أسفل السجن.

واعتقل الجيش الإسرائيلي يوم 19 سبتمبر، آخر أسيرين فلسطينيين، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، من بين الـ6 الفارين من السجن. 

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي فلسطين جيش الاحتلال سجن جلبوع الأسرى الفلسطينيين

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