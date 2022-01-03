أول رد من أردوغان على ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستوى قياسي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عنه حزنه لبلوغ التضخم السنوي في تركيا 36.1% عام 2021.

وأكد أردوغان أن حكومته مصممة على خفض التضخم في تركيا إلى خانة الآحاد، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية، وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.

وأضاف الرئيس التركي أردوغان أن "السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار"، معلنا عن "دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد".

وكانت بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا في شهر ديسمبر الماضي في ظل هبوط سعر صرف العملة التركية أمام الدولار.

ورفع أردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 %، إلى 4250 ليرة (نحو 310 دولارات)، وسط مخاوف من أن القرار قد يفاقم التضخم بشكل أكبر.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الاثنين، إن التضخم ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 13.58% ليصبح 36.08% على أساس سنوي. ويكون بذلك قد السجل المؤشر مستوى قياسيا في سنوات.

ويأتي ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا في ظل هبوط الليرة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي مع قيام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة.

وتراجعت الليرة التركية بعد بيانات التضخم، وبلغت 13.6785 ليرة للدولار، وكانت العملة قد أغلقت التعاملات السابقة عند 13.3040 ليرة للدولار.