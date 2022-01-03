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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فبراير.. أردوغان يزور السعودية لبحث حل مشكلة حظر الصادرات التركية

أردوغان يكشف موعد
أردوغان يكشف موعد زيارته المرتقبة إلى السعودية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيزور المملكة العربية السعودية في شهر فبراير المقبل.

وقال أردوغان أردوغان ردا على سؤال بشأن حل مشكلات تتعلق بالصادرات التركية إلى السعودية لدى خروجه من مؤتمر عن التجارة، إنه سيزور السعودية في فبراير المقبل.

جاء ذلك على هامش مشاركة أردوغان في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021، عبر مقطع فيديو متداول حيث سألته سيدة ”لدي رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)"، فرد عليها أردوغان قائلا إنه سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على "حل هذه المشكلات".

كان الرئيس التركي، قال الشهر الماضي، إن هناك "تطورات في المستقبل القريب بشأن العلاقات مع السعودية ومصر".

وأشار إلى أنه يتمنى أن ترتقي العلاقات مع البلدين إلى مستوى العلاقات مع الإمارات، وذلك في أعقاب زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا في نوفمبر الماضي.

وقال أردوغان إنه "بحلول فبراير المقبل، ستكون له زيارة لدولة الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين"، موضحا أن "الخطوة التي اتخذناها مع الإمارات مهمة وتاريخية، وهناك اتفاق بنحو 11 مليار دولار، وخطوات أخرى مهمة".

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والعام الماضي، أجرى أردوغان مباحثات هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأعلن في مناسبات عدة، أن أنقرة تأمل في زيادة تعاونها مع دول الخليج.

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