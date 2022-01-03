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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

والدة ضحية الابتزاز بالغربية: بنتي كانت متفوقة دراسياً وحافظة كتاب الله

صدى البلد

قال خالد شلبي والد "بسنت" ضحية الابتزاز المتوفية في الغربية، إن إبنته الراحلة متفوقة دراسياً وحافظة لكتاب الله وهي في الصف الخامس الابتدائي .

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "البنت متربية أحسن تربية وكل البلد بتحبها عشان أخلاقها".

وواصل: "في يوم من الأيام كان عندها درس الساعة 10 صباحاً وعادت في هذا اليوم حزينة ومكنتش عارفها من حزنها بسبب تغير لونها وكانت عيناها مليئة بالدموع بعد معايرتها في الدرس، وفي هذا الوقت كنت أنا على علم بما حدث ومايتم تداوله عبر السوشيال ميديا في البلد وانتظرتها في البيت بعد الدرس وسألتها إيه ده؟.

وأكمل: "البنت فوجئت اني عرفت بقصة الصور وقالت يا بابا مش أنا وفعلاً الصور والفيديو  كانت لفتاة جسمها مختلف عن إبنتي حيث بدت الفيديوهات المفبركة لسيدة أكثر سمنة من إبنتي".

واستطرد: "واخدين  صورها ولزقينها على جسم واحدة عارية وأنا مازعلتهاش لاني عارف بنتي وعارف أخلاقها دي حافظة القرآن وبتصلي".

وحول مشاعره عندما شاهد الصور لأول مرة، قال: "مسكت نفسي بالعافية لما الناس قلتلي بنتك، ووالدتها حاولت تدافع وتقول أنها صور مفبركة".

ولفت إلى أن الصور منتشرة  في البلد عن طريق الناس، مضيفا: "قلت لبنتي الأول وهديتها ورحت أصلي، وبعد الصلاة الناس نادوني وقالوا البنت مغمى عليها وإحنا في طريقنا لمستشفى الجامعة قالتلي يا بابا أنت مصدقني أن الصورة مش بتاعتي وأني متربية أحسن تربية وقلتلها ياحبيبتي أنا عارف أن مش إنتي حيث أن الصور سحبت من هاتفها المحمول  وتم فبركتها مقابل موعد غرامي".

لميس الحديدي السوشيال ميديا الإعلامية لميس الحديدي كلمة أخيرة مستشفى الجامعة

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