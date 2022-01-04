في 11 شهرا كيف نجحت مصر برفع معدلات الصادرات لـ27% والحصيلة 31 مليار دولار رغم كورونا.. السيراميك والصناعات الغذائية والملابس.. أبرز الثمار

جمال الدين : 149.5 مليون دولار صادرات السيراميك في 10 شهور

ماري لويس: زيادة الصادرات انعكاس لدعم القيادة السياسية القطاع رغم كورونا

في 11 شهرا.. صادرات مصر الغذائية تسجل 3.8 مليار دولار



نجحت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية خلال الـ 11 شهرا الأخيرة، في تحقيق قفزات تنموية علي مستوي حركة التجارة الخارجية بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت السوق الدولية والناشئة؛ لترفع حصيلة الدولة من النقد الأجنبي إلي31 مليار دولار كقيمة الصادرات المصرية في الفترة من يناير حتي نوفمبر من العام الماضي بمعدلات نمو غير مسبوقة وصلت 27%.

وجاء أبرز تلك القفزات في قطاعات المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.

وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الزيادات في التي شهدها قطاع الملابس الجاهزة كانت انعكاسا للحرص الواضح من الدولة ومتخذي القرار، لدعم ومساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بالقطاع خصوصا في أوقات أزمة جائحة كورونا.

وكشفت " لويس"، عن ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة بمعدل 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 مسجلة 1.7 مليار دولار وبزيادة بلغت 400 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.

وذكرت " لويس" أن صادرات مصر للولايات المتحدة بلغت 1.04 مليار دولار بزيادة بلغت 314 مليون دولار عن العام السابق بنمو قدره 44%، يليها صادراتنا لـ أوروبا بزيادة 3% عن العام قبل السابق مسجلة 320 مليون دولار.

وأوضحت " لويس" أن الصادرات للدول العربية ارتفعت بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.

وأوضحت ماري لويس، أن صادرات" تي شيرت" و"بولو شيرت" حققت قفزة بنسبة 34% خلال أول 11 شهرا لتسجل 455 مليون دولار مقابل 339 مليون دولار، تليها الملابس الرياضية ارتفعت صادراتها بنسبة 102% لتسجل 24 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات البنطلون بنسبة 179% لتسجل 49 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.

وأشارت رئيس المجلس التصديري، إلي أن قفزة الصادرات جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة وكذلك التواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة.

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات قطاع السيراميك سجلت 149.5 مليون دولار لـ 5 دول خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر من العام الماضي بمعدل نمو بلغ 61.8% عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق له إذ وصل 92.4 مليون دولار.

وأضاف جمال الدين، في تصريحات، اليوم، أن ليبيا تصدرت المرتبة الأولي بالنسبة لصادرات السيراميك في الـ10 أشهر الأخيرة مسجلة 62.92 مليون دولار بزيادة بلغت 98% عن الفترة السابقة من العام قبل السابق مستحوذا علي 33.8% من حجم هذه الصادرات.

وذكر أن السودان استوردت السيراميك المصري بـ 16.6 مليون دولار بزيادة بلغت 110% عن الفترة المناظرة من العام قبل الماضي، يليها اليمن بقيمة 14.813 مليون دولار بمعدل 14% عن العام السابق.

واحتلت الأردن المركز الرابع في حجم صادرات السيراميك ليستحوذ علي 39.713 مليون دولار بنمو قدره 54%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 15.432 مليون دولار في مقابل 13.043 مليون دولار.

وعلي سياق متصل قال جمال الدين، إن حجم صادرات مصر من الأدوات الصحية ارتفعت إلي 134 مليون دولار بزيادة بلغت 31 مليون دولار عن العام السابق بزيادة 31%.

وارتفعت صادرات مصر، وفقا لـ جمال الدين، إلي 95 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، ” سنغافورة، جزر القمر الإسلامية، أثيوبيا، الكونغو زائير، بنين، كامبوديا، المكسيك،مارتينيك، مالاوي، مالي، شيلي، هنج كنج، كوسوفو، الصومال، كازاخستان، اتحاد نيجيريا”.

استحوذت 5 دول على 62% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 83 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري في مقابل 63.068 مليون دولار بنمو 31.6%، يأتي على مقدمتها ألمانيا الاتحادية بقيمة 39.616 مليون دولار مقابل 35.316 مليون دولار بنمو 12%، لتسيطر على 29.6% من إجمالي القيمة.

قال المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات مصر الغذائية قفزت خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر من العام الماضي إلي 1.71 مليار دولار لصالح 10 دول عربية وأجنبية بما يمثل أقل من نصف إجمالي صادرات القطاع خلال هذه الفترة والتي وصلت لـ3.8 مليار دولار .

وذكر " برزي" في تصريحات له أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية للمملكة العربية السعودية كأكبر دولة عربية استحوذت علي 282 مليون دولار بإنخفاض حجمه 2% عن العام الماضي، يليها في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغت جملة صادراتنا إليها 205 مليون دولار بزيادة تمثل الربع عن السنة الماضي.

وأوضح " برزي" أن السودان احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات المصرية للدول العربية بقيمة 186 مليون دولار بزيادة 18.7% عن العام الماضي، يليها ليبيا بقيمة 181 مليون دولار بنمو 19%، ثم المملكة الأردنية الهاشمية بـ 171 مليون دولار بنمو 10%.

واحتلت المغرب المرتبة الخامسة لتبلغ 163 مليون دولار بنمو 96%، وللجزائر نحو 142 مليون دولار ونسبة نمو 4% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020، فيما ارتفعت صادرات مصر لدولة فلسطين بمعدل 39%عن العام الماضي لتسجل 128 مليون دولار، وبلغت صادرات اليمن 127 مليون دولار خلال الـ11 شهرا السابقة.

وذكر " برزي" أن السودان، تصدرت قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2021″، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 121 مليون دولار، يليها الصين بقيمة زيادة في الصادرات 87 مليون دولار.

ونمت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب بقيمة 80 مليون دولار، ولسوريا بنحو 46 مليون دولار، ولأمريكا بنحو 48 مليون دولار، ولفلسطين بقيمة 36 مليون دولار، ولألمانيا بقيمة 30 مليون دولار لتسجل 113 مليون دولار.

وازدادت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ليبيا بنحو 29 مليون دولار خلال اول 11 شهر من 2021، ولروسيا بنحو 21 مليون دولار لتسجل 58 مليون دولار، وللبنان بقيمة 87 146 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من 2020.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".

وتم في هذا الإطار، عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، وسجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.

كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.

ووجه الرئيس، بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفي ذات السياق؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة "الرواد الوطنيين"، والتي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.