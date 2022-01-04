خالد قاسم آخر مستجدات حياة كريمة داخل محافظة الدقهلية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة داخل محافظة الدقهلية.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" يتم المتابعة الميدانية للمشروعات، حيث إن الهدف منها تحسين الظروف المعيشية فى قرى حياة كريمة بالدقهلية، ومتابعة مستجدات منظومة النظافة الجديدة.

وأوضح:" مبادرة حياة كريمة تنفذ 762 مشروعا فى محافظة الدقهلية من مشروعات صرف صحى وانشاء مدارس ومشروعات خاصة بمشروعات صغيرة وإيجاد فرص عمل وإنشاء مراكز صحية وإنشاء مجمعات خدمية وزراعية.

وأشار إلي أنه تم إزالة مقالب فى المحافظة من مقالب عشوائية تتخطى كمياتها 500 ألف طن، ونقل المخلفات من المدن الموجودة، حيث تم نقل 750 ألف طن من المخلفات بالمقالب العشوائية وإنشاء مصنع لتدوير القمامة بقيمة 233 مليون جنيه لخدمة 7 مراكز رئيسية بالدقهلية.