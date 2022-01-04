عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد قاسم آخر مستجدات حياة كريمة داخل محافظة الدقهلية

صدى البلد

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،  آخر مستجدات  مبادرة حياة كريمة داخل محافظة الدقهلية.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"  يتم المتابعة الميدانية للمشروعات، حيث إن الهدف منها تحسين الظروف المعيشية فى قرى حياة كريمة بالدقهلية، ومتابعة مستجدات منظومة النظافة الجديدة.

وأوضح:" مبادرة حياة كريمة تنفذ 762 مشروعا فى محافظة الدقهلية من مشروعات صرف صحى وانشاء مدارس ومشروعات خاصة بمشروعات صغيرة وإيجاد فرص عمل وإنشاء مراكز صحية وإنشاء مجمعات خدمية وزراعية.

وأشار إلي أنه تم إزالة مقالب فى المحافظة من مقالب عشوائية تتخطى كمياتها 500 ألف طن، ونقل المخلفات من المدن الموجودة، حيث تم نقل 750 ألف طن من المخلفات بالمقالب العشوائية وإنشاء مصنع لتدوير القمامة بقيمة 233 مليون جنيه لخدمة 7 مراكز رئيسية بالدقهلية.

تدوير القمامة وزير التنمية المحلية المتابعة الميدانية مبادرة حياة كريمة الدقهلية محافظة الدقهلية

ترشيحاتنا

أنواع الحزن عند وفاة الوالدين وكيفية برهما بعد الموت

سوق المستعمل..سعر هامر H2 موديل 2005

ارتفاع اسعار النترا CN7 موديل 2022 في مصر

وزير الرياضة يحسم الجدول حول وجود تجاوزات مالية داخل نادي الزمالك.. فيديو

أحد المدرسين.. محامي فتاة الغربية ضحية الابتزاز يفجر مفاجأة عن الواقعة.. فيديو

ما حكم الوشم المؤقت التاتو ؟ المفتي يحدد الأنواع المباحة شرعاً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

عاجل.. وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر القطارات في 30 يونيو المقبل

أنا ماسك سلك عريان.. عمرو أديب: وزيرة الصحة مشيت ليه.. أطالب بكشف تفاصيل القضية| فيديو

خاص.. الأهلى يكشف حقيقة التعاقد مع أشرف بن شرقي نجم الزمالك

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

فيديو

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

بعد انفصاله عن ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يرقص على الغزالة رايقة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ