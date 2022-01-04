مروان حامد: أشعر بخليط من المشاعر بين الفخر بما قدمه وحيد حامد والحزن لفقدانه



قال المخرج مروان حامد نجل الكاتب الكبير والسيناريست وحيد حامد في فقرة خاصة بمناسبة حلول الذكرى الاولى لوفاة الكاتب وحيد حامد، إنه يشعر بخليط من المشاعر بين الفخر بما قدمه وبين الحزن للفقد كإبن وليس مخرج تجاه والده ".

وتابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون "،: فخور بكفاحه ومشوراه والاشواك التي سار عليها حتى ينتصر لضميره ومايراه صحيحاً وحقاً وهو مثل أعلى لي منذ بدايته في نهاية حقبة الستينات من القرية للمجد وكيف وصل لقلوب الناس فهو أمر يدعو للفخر".

وأوضح أنه أدرك قيمة والده الفنة عندما أعجب بفلميه " الغول " و" غريب في بيتي" ومسلسل " أحلام الفتى الطائر " حيث أدرك حينها أنه لديه والد متميز ومبهر قائلاً : " وأنا صغير كنت بحب فيلمين لوالدي وهما "الغول" و"غريب في بيتي" وبحب مسلسل أحلام الفتى الطاير، وهي دي الأعمال اللي خلتني أحب السينما."

وذكر حامد أنه كان محظوظاً بحصوله على رعاية كبيرة من والديه قائلاً : " أنا محظوظ جدا بحصولي على رعاية كبيرة جدا من والدي، ووالدتي، ولو معاه مشاكل في الشغل مكنتش بعرفه بده.. وطفولتي كانت جميلة جدًا، وفي فترة المراهقة كانت بداية التعرف على عالم الأدب."

وأضاف:"بيتنا مكتبة كبيرة، ووالدي ووالدتي كانوا بيقرولي قصص، وكان يرشحلي الكتب اللي أنا أقرأها في مراحل عمري المختلفة، وهذا ساهم بشكل كبير في تكويني حتى الآن.

وأوضح أنه تربي على الاستقلاق فكرياً وكيف يتخذ القرار السليم قائلاً:"اتربيت على كيفية اتخاذ القرار، وعمر ما حد قالي أعمل إية ولا متعملش إية.. ولم يتدخل في اختياراتي وقراراتي حتى لو كانت خاطئة، وساعات كنت باخد قرارات خاطئة لأني مش من المتفوقين في المدرسة".