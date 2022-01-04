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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مروان حامد: والدي كان منظما جدا ومكتبه شيء شخصي ممنوع الاقتراب منه

صدى البلد

 

كشف المخرج مروان حامد نجل الكاتب الكبير والسيناريست وحيد حامد جوانب من حياة الراحل، قائلاً:"والدي كان منظم  جداً ومكتبه في البيت كان  خاص جداً به  ويعرف تفاصيل  كل صغيرة وكبيرة به   وكل ورقة عارف مكانها  ولو  حد  غير مكانها كان يغضب  وهي مناطق خاصة بالنسبة له  غير مسموح بالاقتراب منها ".

وأوضح خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشةON، أن إختيار التوقيت المناسب للحديث مع الوالد كان مهماً قائلاً : " لازم نختار التوقيت المناسب  بحسب  الحالة المزاجية للحديث معه  فقد يكون منهمكاً في عمل  ما ومستحوذ على جل تفكيره وبالتالي  عدم إختيار التوقيت المناسب يسبب له عصبية في الحديث  معه".

ولفت أن أكثر الاعمال التي إستحوذت على تفكيره وشغلت مساحة كبيرة هو مسلسل الجماعة بجزئيه الاول والثاني وتجهيزات الجزء الثالث".

وحول مصير الجزء الثالث، قال:"لم تكتمل كتابته والموجود الان هي كتابة مبكرة جداً للاحداث حيث  أنه لم يكمل كتباته".

وحول أكثر الاعمال التي سببت له مشكلات قال:"أعمال كتيرة عملت مشاكل زي البريء والغول لكن أنا عاصرت مشكلة فيلم " طيور الظلام " حيث أنه وقتها  قام كثير من المحامين التابعين للتيار الاسلامي  وبالاخص جماعة الاخوان المسلمين برفع دعاوى قضائية ".

وواصل:"عاصرت مشكلة  مسلسل العائلة ايضاً وكان أول مسلسل  يواجه مشكلة التطرف وتزامن مع موجة الاغتيالات لرفعت المحجوب وفرج فودة وتعرض لتهديدات بالقتل مع إذاعة الحلقات ".

وأشار إلي أن والدته كانت قلقة عليه  جداً من تلك  الامور  وتم تعيين حراسة له منذ مسلسل العائلة ".

الكاتب الكبير السيناريست وحيد حامد مسلسل الجماعة وحيد حامد لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي جماعة الإخوان

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