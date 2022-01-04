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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية في حيفا| فيديو

تحطم طائرة إسرائيلية
تحطم طائرة إسرائيلية عسكرية

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، يوثق لحظة تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند ساحل حيفا.

وأفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 2 من أفراد طاقم المروحية العسكرية الإسرائيلية التي تحطمت قبالة سواحل حيفا.

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قرار عاجل من إسرائيل بعد تحطم طائرة عسكرية في حيفا

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تحطم طائرة هليكوبتر إسرائيلية قبالة ساحل حيفا..فيديو

وذكرت القناة "12" العبرية، الإثنين، أن الرقابة العسكرية في إسرائيل فرضت حظرًا على نشر المعلومات حول حادث سقوط مروحية هليكوبتر قبالة سواحل حيفا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أمس الإثنين، بتحطم طائرة هليكوبتر إسرائيلية يعتقد أنها عسكرية في محيط حيفا.

وأضافت أن 3 إسرائيليين هم طاقم الطائرة، تم إنقاذهم قبالة سواحل حيفا ونقلهم إلى المستشفى.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن مروحية هليكوبتر تحطمت في منطقة حيفا يوم الاثنين، بينما تتواجد خدمات الإنقاذ في مكان الحادث.

 

الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال سقوط مروحية لحظة تحطم طائرة احتلال الاسرائيلي

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