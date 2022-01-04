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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 108 إصابات محلية بالفيروس، فيما سجلت 67 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

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أسوأ من ووهان.. الصين تتسلح بالحجر الصحي الكامل في شيان

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الصين تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كما تم تسجيل ما مجموعه 54 حالة جديدة، دون أعراض، ولا يزال 588 مريضا دون أعراض تحت المراقبة الطبية؛ وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 102،841 حالة، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

وفرض حظر على أكثر من مليون شخص في مدينة يوتشو بوسط الصين؛ بسبب ظهور 3 حالات إصابة بفيروس كورونا دون أعراض.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصين كورونا في الصين لجنة الصحة الوطنية الصينية

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