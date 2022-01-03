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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 101 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 60 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي وفيات بالفيروس.

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كما تم تسجيل ما مجموعه 35 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 562 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 102666 ، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

وكانت قالت هيئة الصحة في الصين، أمس الأحد، إن الصين سجلت 191 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الأول من يناير، بانخفاض عن 231 حالة في اليوم السابق.

وحسب "رويترز"، ومن بين الإصابات الجديدة، تم نقل 131 إصابة محليا، وفقا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، بانخفاض عن 175 في اليوم السابق.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصين كورونا في الصين اوميكرون

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