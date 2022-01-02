الصين: أمريكا والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إذا هاجما روسيا

أكدت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، أن أمريكا والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن أقدما على مهاجمة روسيا بمقاتلات "F-35"، بفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية “S-300PM-2” المنصوبة في شبة جزيرة القرم.

وبحسب بوابة الأخبار الصينية Sohu: "تم تجهيز أنظمة الدفاع الجوي الروسية بمحطة رادار متعددة الوظائف ونظام للكشف عن الأهداف الخفية وتتبعها".

وأضافت: "يمكن لـS-300PM-2 اكتشاف مقاتلات التخفي من الجيل الخامس على مسافة 200 إلى 250 كيلومترا ومهاجمتها".

وتابعت: "بمجرد أن تنتهك طائرات "F-35" الأمريكية المجال الجوي الروسي، سيتم إسقاطها بلا رحمة من قبل هذه المنظومات".