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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تفشٍ مرعب لـ كورونا.. قرار عاجل من فرنسا بسبب نقص العمالة

فرنسا
فرنسا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ستنخفض من 10 إلى 7 أيام. 

وحذت السلطات الفرنسية، حذو دول أخرى مثل أمريكا، التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة.

وقال فيران لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، "يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية. وسيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط".

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وأضاف أن متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا شديدة العدوى بحيث أنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض "إغلاق صارم".

وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بـ فيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

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