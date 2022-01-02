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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة جديدة بين كوريا الشمالية والجنوبية بسبب مواطن عبر الحدود

صدى البلد

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد،  أن شخصا مجهول الهوية عبر الحدود البرية الشرقية بين الكوريتين إلى الشمال ليلة السبت، رغم الجهود المبذولة في اللحظات الأخيرة لمنعه من هذه الخطوة.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، شوهد شخص يتحرك نحو الشمال عبر خط الترسيم العسكري في حوالي الساعة 10:40 مساء أمس السبت، بعد 80 دقيقة من رصده بواسطة معدات المراقبة المثبتة في المنطقة الحدودية شديدة التحصين، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وقال المسؤولون إن الأركان المشتركة لم تحدد هوية ذلك الشخص بعد، ولا تزال التحقيقات جارية. وأضافوا أن السلطات الكورية الجنوبية بعثت صباح اليوم الأحد رسالة إلى كوريا الشمالية بشأن الحادث.

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ويأتي هذا الحادث على الرغم من تعهد الجيش الكوري الجنوبي بإصلاح أنظمة الدفاع على الحدود وتثبيت معدات مراقبة أقوى لسد أي ثغرات أمنية، في أعقاب الخروقات الحدودية السابقة.

يذكر أنه في فبراير من العام الماضي، سبح رجل كوري شمالي إلى الشاطئ في الجنوب دون أن يتم اكتشافه، مما دفع وزير الدفاع سوه ووك إلى تقديم اعتذار علني. وفي نوفمبر عام 2020، عبر مواطن كوري شمالي آخر الحدود بين الكوريتين دون أي عوائق.

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أزمة جديدة بين كوريا الشمالية والجنوبية بسبب مواطن عبر الحدود

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