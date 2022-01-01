زعيم كوريا الشمالية يتحدث عن "أهم" حدث خلال العام الماضي

أكدت قادة كوريا الشمالية خلال اجتماع العام لحزب العمال الحاكم على أهم عمل حدث العام الماضي، وهو بتعزيز القدرات العسكرية للبلاد ، وفق ماذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.

وخلال الاجتماع، الذي حضره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وصف المشاركون التطوير المستمر لأنظمة الأسلحة المتقدمة بأنه إنجاز "مهم" لعام 2021، وحثوا صناعة الدفاع على تحقيق "التغيير النوعي" للقدرات العسكرية للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير مطول: "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".

وقالت كوريا الشمالية إنها راجعت توجهات السياسات الرئيسية للعلاقات بين الكوريتين والشؤون الخارجية "استجابة للأوضاع السياسية الدولية سريعة التغير والمتطورة باستمرار" خلال اجتماع الحزب.

ركز تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن جلسة الحزب في نهاية العام، الذي يهدف إلى مراجعة إنجازات السياسات للعام الماضي وتحديد اتجاه سياسات 2022، على المناقشات حول طرق تطوير اقتصاد البلاد وتحسين حياة الناس.

واتخذت بيونج يانج سلسلة من الإجراءات لتطوير القطاع الزراعي في البلاد، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة النقص المزمن في الغذاء.

وتشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية تعاني من نقص يقدر بنحو مليون طن من الغذاء كل عام، حيث يُعتقد أن إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا قد أثر على الوضع الغذائي المتدني بالفعل في كوريا الشمالية.

كما وصفت كوريا الشمالية جهود مكافحة الفيروس باعتبارها "أهم" عمل وطني.

ومن اللافت أنه لم تدرج كيم يوجونج الأخت الصغرى للزعيم، بين الأعضاء المنتخبين حديثا أو الأعضاء المناوبين في المكتب السياسي للحزب الحاكم.

وقد انتشرت تكهنات حول إجراء تغيير محتمل في منصبها، بعد أن شوهدت تقف إلى جانب أعضاء المكتب السياسي خلال حدث تذكاري الشهر الماضي.



