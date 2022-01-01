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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عام المعركة المميتة .. ماذا قال زعيم كوريا الشمالية عن 2022؟

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الحاجة إلى كسب "المعركة المميتة الكبرى" في عام 2022، وذلك في ختام اجتماع مهم للحزب الحاكم.

وخلال حديثه حول نتائج العام، وخلافا للسنوات السابقة، لم يول زعيم كوريا الشمالية اهتماما خاصا بالعلاقات مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، حيث فضل التركيز على التحديات الداخلية، مؤكدا أن عام 2021 كان عام "نصر عظيم".

المعركة المميتة

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالة "لقد أعلن الأمين العام كيم جونج أون أن معركة عام 2022 هي معركة مميتة هائلة يجب نشرها بحزم ويجب كسبها دون أدنى تأخير من أجل التنمية الشاملة للاشتراكية، من أجل الشعب الكوري الشمالي العظيم والأحفاد المحبوبين".

ولخص كيم في حديثه حول اتجاهات عمل الحزب والدولة في عام 2022، نتائج العام، وتطرق إلى الزراعة، والبناء، وتقوية هيكل الحزب، وتطوير الاقتصاد، والصناعة، والعلوم والصحة، كما أشار بإيجاز إلى تحسين قوات الدفاع في البلاد.

واعترف زعيم كوريا الشمالية بقسوة الوضع في 2021، محددا مهمة ملحة من أجل إحراز تقدم جذري في معالجة شح المواد الغذائية والملابس وأزمة السكن.

وقال كيم إن "مكافحة الوباء واحدة من الأهداف الرئيسية في العام الجديد"، موضحا أن مقاومة انتشار الوباء يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة.

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وأشار إلى أن "عدم الاستقرار العسكري المتزايد في شبه الجزيرة الكورية والوضع الدولي يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية".

كانت كوريا الشمالية سجلت في 2020، أكبر ركود اقتصادي لها منذ عقدين، كما حذرت تقارير دولية من انتشار المجاعة في البلاد.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها منذ يناير 2020، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" من الصين.

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