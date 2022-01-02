الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف أهداف تابعة لـ حماس في غزة..فيديو

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوماً على مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وسمع أصوات قصف في محافظة خان يونس، حيث استهدفت أن الطائرات الإسرائيلية بحوالي 12 صاروخا موقع القادسية التابع لحماس جنوب قطاع غزة.

ولا يزال طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف بعض الأهداف داخل القطاع بشكل متقطع.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تطلق النار صوب الطائرات الحربية في أجواء القطاع.

فيما تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحليقها الكثيف في أجواء قطاع غزة.

وكان التلفزيون الإسرائيلي قال إن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "قصفت طائرات حربية وطائرات عمودية في الآونة الأخيرة سلسلة من الأهداف في مجمع الصواريخ التابع لحماس، كما قصفت الدبابات مواقع عسكرية لحركة حماس على حدود قطاع غزة".

وأضاف البيان "الأهداف ونوعية الأهداف التي تعرضت للهجوم ردا على القصف الصاروخي صباح اليوم من قطاع غزة إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط غربي كتلة دان".