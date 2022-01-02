عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف أهداف تابعة لـ حماس في غزة..فيديو

صدى البلد

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوماً على مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وسمع أصوات قصف في محافظة خان يونس، حيث استهدفت أن الطائرات الإسرائيلية بحوالي 12 صاروخا موقع القادسية التابع لحماس جنوب قطاع غزة.

ولا يزال طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف بعض الأهداف داخل القطاع بشكل متقطع.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تطلق النار صوب الطائرات الحربية في أجواء القطاع.

فيما تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحليقها الكثيف في أجواء قطاع غزة.

وكان التلفزيون الإسرائيلي قال إن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

قصف إسرائيلي عنيف لطائرات الاحتلال على قطاع غزة..فيديو

عقب إعلان إسرائيل الرد.. سماع دوي انفجارات في قطاع غزة

وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

وقال المتحدث  باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "قصفت طائرات حربية وطائرات عمودية في الآونة الأخيرة سلسلة من الأهداف في مجمع الصواريخ التابع لحماس، كما قصفت الدبابات مواقع عسكرية لحركة حماس على حدود قطاع غزة".

وأضاف البيان "الأهداف ونوعية الأهداف التي تعرضت للهجوم ردا على القصف الصاروخي صباح اليوم من قطاع غزة إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط غربي كتلة دان".

الاحتلال الاسرائيلي غزة خان يونس طائرات الاحتلال تل أبيب

ترشيحاتنا

أزمة جديدة بين كوريا الشمالية والجنوبية بسبب مواطن عبر الحدود

التنمية المحلية تتلقي بلاغات المواطنين بشان تجمع مياه الأمطار عبر صوتك مسموع

أخبار التكنولوجيا| مبتكرة أول قمر صناعي فلسطيني في حوار لـ صدى البلد.. و2022 ستشهد تغييرا جذريا في ميتافيرس

كأس الأمم الإفريقية.. حسن شحاتة يتفوق على 27 مدربا عانقوا التاج الإفريقي

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. ورد عن النبي

إصدار مميز من "فورد برونكو" يخطف الانظار .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

هطول الأمطار بشكل كثيف علي طريق رأس غارب..وتعطل حركة السير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ