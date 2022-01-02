قصف إسرائيلي عنيف لطائرات الاحتلال على قطاع غزة..فيديو

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات على قطاع غزة مستهدفة مواقع للمقاومة في خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نحو 10 صواريخ على قطاع غزة.

وأضافت أن المقاومة أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة تجاه طائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقع القادسية غربي خانيونس ب 8 صواريخ ارتجاجية.

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي بالضفة الغربية عند مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 88 اصابة تعاملت معها الطواقم الطبية الفلسطينية في برقة غالبيتها أصيبت بحالات الاختناق منها ثلاث إصابات بحالات حروق وسقوط تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم.

وأوضح غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن المواجهات مع الاحتلال ومئات المواطنين اندلعت على مدخل القرية احتجاجا على إقامة مسيرة للمستوطنين إلى مستوطنة حومش المخلاه، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.