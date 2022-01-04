نفتالي بينت يعلق على حادث تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الثلاثاء، عن حزنه جراء مقتل طيارين جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا.

وكتب حساب نفتالي على تويتر: "هذه هي ليلة حزينة جدا. باسم مواطني دولة إسرائيل، أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الطيارين اللذين لقيا مصرعهما إثر تحطم مروحيتهما وأتمنى الشفاء العاجل للضابط الجريح".

وأضاف: "كان طيارا سلاح الجو اللذان سقطا من خير أبنائنا. الشعب لن ينسى ما قدماه من عطاء في سبيل تعزيز أمن الدولة. طيب الله ذكراهما".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر منع تحليق الطائرات فوق سماء فلسطين المحتلة بعد تحطم طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية.

وأذاعت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 2 من أفراد طاقم المروحية العسكرية الإسرائيلية التي تحطمت قبالة سواحل حيفا.