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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي النهاردة.. عبد الله السعيد ينضم لبيراميدز ويسجل هدفا في شباك الأهلي

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

في مثل هذا اليوم، قدم فريق بيراميدز بداية مثالية لعام 2019، بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف يوم 4 يناير بالدوري الممتاز.

وكان بيراميدز وقتها مملوكًا لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق بالمملكة العربية السعودية الذي يرأس حاليًا هيئة الترفيه.

وتعاقد تركي آل الشيخ مع عبد الله السعيد في مفاجأة من العيار الثقيل، يوم الجمعة 4 يناير 2019، قادمًا من صفوف أهلي جدة السعودي، ليقود بيراميدز للفوز على المارد الأحمر، فريقه السابق، بالدوري.

وشارك السعيد في مواجهة بيراميدز أمام الأهلي بعد وصوله من الممكلة العربية السعودية، بساعات، وصنع الهدف الأول وسجل الثاني، بالمباراة التي جمعت بينهما، على ملعب الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز موسم 2018-2019، وانتهى 2-1 لصالح بيراميدز.

وكان عبد الله السعيد قد رحل عن صفوف الأهلي بقرار من محمود الخطيب رئيس النادي، بعد أزمة تجديد عقده قبل نهاية موسم 2017-2018 وظهور صور توقيعه للزمالك.

وتم حل الأزمة سريعًا وجدد الأهلي عقد السعيد ثم عرضه للبيع، لينتقل إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي على سبيل الإعارة، ثم رحل نهائيًا للأهلي السعودي، قبل فسخ عقده وانتقاله إلى بيراميدز في يناير 2019.

بيراميدز الأهلى الدوري الممتاز عبد الله السعيد هلي جدة السعودي تركي آل الشيخ

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