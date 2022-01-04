لبنان.. طريقة عمل كيك الصفوف

الصفوف عبارة عن كيك بسميد بالكركم، مصنوعة من مكونات بسيطة، بدون بيض ولا زبدة، هي من الأكلات النباتية الخفيفة في لبنان.

كيك الصفوف اللبنانية

كيك الصفوف اللبنانية تكون صفراء اللون بسبب احتوائها على الكركم بكمية كبيرة، والكركم يعطي الكركم أساسًا للكيك لونًا أصفر غنيًا، وطعمًا حلوًا ومميزًا، بالإضافة إلى فوائده المضادة للأكسدة.

مقادير كيك الصفوف

1 1/2 كوب سميد خشن أو ناعم أو خليط من الاثنين

½ كوب جميع الأغراض أو طحين

1 ملعقة طعام كركم

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب زيت

1 كوب حليب

1 كوب سكر قصب

1-2 ملاعق طحينة لدهن المقلاة يمكن استبدالها بالزيت

حفنة من الصنوبر أو اللوز

طريقة عمل كيك الصفوف اللبنانية

1- سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت ودهن صينية خبز 9 × 9 بوصات بزيت السمسم الطحينة أو أي زيت آخر.

2- اخلطي المكونات الجافة (السميد ، الطحين ، الكركم والبيكنج باودر) معًا في وعاء كبير.

3- اخلطي المكونات المبللة (زيت الكانولا والحليب وسكر القصب) في وعاء صغير آخر حتى يذوب السكر تمامًا في الخليط.

4- تُمزج المكونات الجافة والرطبة حتى يصبح الخليط ناعمًا وأصفر فاتح، نسكب المزيج في المقلاة المجهزة ، ونرش الصنوبر عليها.

5- تُخبز في الفرن المسخن لمدة 30-35 دقيقة حتى يصبح الصنوبر ذهبيًا.

6- تبرد على رف سلكي وتقطيعها إلى 16 مربعًا أو شكلًا ماسيًا.