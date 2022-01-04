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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تطرح فئة "هايلوكس GR سوبرت" بنظام تعليق محسن

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

كشفت شركة  تويوتا  موتورز اليابانية عن فئة تجهيز جديدة من  تويوتا  هايلوكس GR سبورت وهي مستوحاة من شاحنة البيك أب التي شاركت في رالي داكار.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أدخلت العلامة التجارية اليابانية عدة تعديلات مرئية على الشكل الخارجي لـ "هايلوكس GR سبورت" لتجعلها مميزة عن الطراز التقليدي تيوويتا هايلوكس مع نظام تعليق معاد ضبطه ليكون أفضل كفاءة من الشاحنة في إصدارها القياسي.

وحرصت تويوتا  على تزويد هايلوكس GR سبورت الجديدة بماص للصدمات مع نوابض لولبية أكثر تحملا وصلابة تساعد في تحسين سرعة التوجيه.

وفي إشارة قوية تستعيد أمجاد الماضي من ثمانينات القرن الماضي، وضعت تويوتا على طراز GR Sport حروف شارة TOYOTA عبر الشبكة الهوائية الأمامية بدلاً من شعار العلامة التجارية الحالي.

وتستقر شاحنة البيك أب الأكثر نجاحا في أسطول تويوتا على عجلات من سبائك الألمنيوم مقاس 17 بوصة، مطلية باللون الأسود، مع مرايا جانبية متطابقة الألوان، وعتبات جانبية ، ورفارف بارزة، مع مقصورة داخلية تتميز بمقاعد رياضية منقوش عليها علامة GR، مع زر لتشغيل المحرك وهو ما يميزه عن النسخة القياسية من هايلوكس.

كما يتضمن الـ GR سبورت دواسات الألمنيوم وأزرار تبديل السرعة المثبتة على عجلة القيادة بشكل قياسي.

وسيتم تزويد طراز  GR Sport حصريًا بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر قادر على توليد 201 حصانًا وعزم دوران 369 رطل قدم.

ويحتفظ طراز تويوتا GR Sport بحمولة هايلكس القياسية التي تزن طنًا واحدًا ، ويمكنها سحب مقطورات بفرامل تصل إلى 3.5 طن.

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