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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا لاند كروز 300 تحصل على تعديلات خارقة لمواجه التضاريس ..صور

صدى البلد

حصلت سيارة تويوتا لاند كروز 300 على تعديلات خارقة وقوية للغاية لمجابهة وتحدي الطرق الوعرة والتضاريس الصعبة بشكل أقوي من الماضي من شركة TJM الاسترالية المتخصصة في تعديل السيارات وجعلها أقوى من الماضي، حيث يطلب العملاء دائماً مزيداً من القوة والشراسة.

شهدت الفترة الماضية تباطؤا في إنتاج سيارة تويوتا لاند كروز بسبب أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات العالمية التي تعاني منها أغلب الشركات في جميع أنحاء العالم، ولكن على الرغم من ذلك نجحت تويوتا قدر المستطاع في توفير عدد كبير من السيارة ومازالت عملية الإنتاج مستمرة لتلبية الطلب الكبير والمستمر على السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. 

 

تنتمي سيارة تويوتا لاند كروز الى فئة السيارات الرياضية الكبيرة متعددة الاستخدامات “SUV” وتعتبر من أقوى وأفضل السيارات عالمياً في هذه الفئة، بصفة خاصة منطقة الخليج العربي والذي أصبحت جزئاً لا يتجزأ منه، ويذكر أن انطلاقتها الأولى كانت عام 1951 وحملت اسمها الحالي عام 1954 وتم إنتاج تسعة أجيال منها حتى الآن.

- سيارة تويوتا لاند كروز 300 المعدلة

جاءت سيارة تويوتا لاند كروز 300 المعدلة من شركة من شركة TJM الاسترالية المتخصصة في تعديل سيارات الطرق الوعرة بمجموعة من القضبان الحديدية لحماية المصابيح الأمامية والصادم الأمامي ومقدمة السيارة كونها سيارة مخصصة للمغامرات والمهام الصعبة، وتم إضافة الترقيات الجديدة بشكل مميز مما لا يتسبب بإعاقة تدفق الهواء أو سد فتحات التهوية الأمامية الخاصة بالمحرك أو إعاقة عمل الحساسات الأمامية.

أضافت شركة TJM الاسترالية لسيارة تويوتا لاند كروز 300 مصابيح LED وأضواء موضوعية قوية تم تثبيتها في منتصف مقدمة السيارة بالإضافة لقطعة مصفحة كبيرة لحماية الحاجز الأمامي تمتد حتى عتبات الأبواب الجانبية، كما تمت إضافة أنبوب أمامي للسماح للسيارة بالتنفس بشكل أفضل عند مجابهة ظروف رملية صعبة أو السير في الماء المتدفق.

 

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