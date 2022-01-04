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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

" التفكك الأسري الأسباب والعلاج" ندوة الشباب والرياضة بالشرقية

صدى البلد

أشاد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

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وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان " التفكك الاسري الأسباب والعلاج  " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنه الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

 

 https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

 

https://www.facebook.com/yssharkia

 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ كيلاني عبد الرحمن الكناني مدير عام شئون المساجد بمديرية الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها مفهوم المواطنة وأهمية تحقيق مبدأ المواطنة والتعايش السلمي في المجتمع،  ويؤكد علي ضرورة محاربة الأفكار الهدامة ومحاربة التطرف والإرهاب ونشر وسطية الإسلام، الأمر الذي يحقق الأمن والإستقرار حيث أن أساس قواعد التعايش بين المسلمين وغيرهم يكمن فى اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.

الشرقية وزير الشباب التحول الرقمي التواصل الاجتماعي البث المباشر الفيس بوك انشطه متنوعة

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