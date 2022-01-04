عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. اكتشاف متحور جديد من كورونا لدى 12 شخصا

فرنسا.. اكتشاف متحور
فرنسا.. اكتشاف متحور جديد من كورونا لدى 12 شخصا

أعلنت مجلة طبية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في مدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، بتركيبة غير نمطية تضم 46 طفرة.

وقالت مجلة "ميدريكسيف" للعلوم الصحية، إن دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU) أظهرت نتائجها وجود سلالة جديدة من الفيروس.

وذكرت الدراسة أن "اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصا من سكان مرسيليا أظهرت وجود تركيبة غير نمطية".

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 من كأس فرنسا بفوزه على فان 4-0

فرنسا: لا توجد معلومات حول ضرورة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا

ولفتت إلى أنه "تم لأول مرة كشف النوع الجديد من فيروس كورونا في نوفمبر الماضي، لدى شخص عاد من الكاميرون وتم تمييزه بالرمز (B.1.640.2)".

وأضافت المجلة، أنه "وفقا للعلماء كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة".

وأردفت أن "نمط طفرات الجينوم تشير إلى ظهور متحور جديد، أطلق عليه اسم (IHU)".

وأشارت المجلة إلى أن نتائج الدراسة لم تطبع بعد، وأنها مازالت قيد الدراسة.

ولم تعلن السلطات الصحية في فرنسا بشكل رسمي عن اكتشاف المتحور الجديد لكورونا حتى الساعة 9:20 (ت.غ).

ويأتي اكتشاف المتحور الجديد في ظل انشغال العالم بتفشي متحور "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "مثير للقلق بسبب طفراته العديدة التي تؤدي إلى زيادة خطر انتقال العدوى به واحتمال مقاومته للَّقاحات".

وفي 29 ديسمبر الماضي، أعلنت "الصحة العالمية"، أن خطورة "أوميكرون" كونه سريع الانتشار لا تزال "عالية جدا"، بعد أن قفز عدد الإصابات 11 بالمئة عالميا قبل أسبوع من هذا التحذير.

يشار إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالمتحور جرى تسجيله في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قال في تصريحات إذاعية الإثنين، إن "السلالة الأكثر انتشارا في فرنسا حاليا هي متحور أوميكرون، وستصبح السائدة قريبا".

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا 10 ملايين و570 ألفا و212، من بينها 124 ألفا و 212وفاة، بحسب موقع "وورلدوميتر".

وعالميا بلغ إجمالي الإصابات بالوباء 293 مليون و47 ألفا و852، من بينها 5 ملايين و467 ألفا و295 وفاة، و255 مليون و472 ألفا و598 حالة شفاء.

فرنسا كورونا متحور جديد سلالة جديدة مرسيليا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد

شيخ الأزهر: التهنئة بالمناسبات الدينية ليس من قبيل المجاملة أو الشكليات

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع ؟ .. دار الإفتاء تجيب

القوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

خطاب الكراهية وراء الحادث.. مرصد الأزهر يعلق على تخريب قبور المسلمين بـ "ايزرلون" الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

عقوبات للمخالفين.. كيروش يمنع مواقع السوشيال ميديا من معسكر المنتخب

مش هينتهي وخطورته هتزيد في الشتا.. تخبط بتصريحات كبار العلماء حول كورونا

مات مسموما.. وفاة أوسو كونان مهاجم الأهلي السابق

سكن لكل المصريين2.. رابط الاستعلام عن موقفك للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

ملك أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 86 مركزا في التصنيف العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مشهد نادر.. نهر يتجمد فجأة ويختفي عن الأنظار |فيديو

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

فيديو

تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات لطلاب الجامعات ..فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ