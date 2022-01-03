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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: لا توجد معلومات حول ضرورة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

أكدت فرنسا، اليوم “الإثنين”، أنه لا توجد معلومات كافية حول ضرورة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا، حسبما أفادت شبكة “العربية”، في نبأ عاجل لها.

كانت إسرائيل قد قررت، في وقت سابق، إعطاء جرعة معززة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما والعاملين في القطاع الطبي.

وأوصت لجنة من خبراء الصحة بأن يحصل بعض الأشخاص على جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا، حيث تستعد إسرائيل لموجة من الإصابات الناجمة عن متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، أن بلاده لن تتمكن من السيطرة على موجات كورونا القادمة بدون إلزامية التطعيم.

ووفقا لشبكة "العربية" ، شدد لاوترباخ على أهمية الحاجة إلى جرعة رابعة معززة من اللقاحات ضد كورونا.

وأضاف الوزير الألماني أن السلطات الصحية طلبت من شركة بايونتك لقاحات مجهزة خصيصا لمواجهة أوميكرون.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قالت الهيئة العليا للصحة في فرنسا إنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا بعد 3 أشهر من اكتمال التطعيم.

وصدرت التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور "أوميكرون" في فرنسا، وفقا لوكالة "رويترز".

كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران قد توقع أنه يمكن الوصول إلى أكثر من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا في نهاية الشهر الجاري.

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