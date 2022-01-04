لتجنب الإصابة بالمرض.. استشاري باطنة: لوفي بديل آمن للسكر دون سعرات حرارية

قال الدكتور مصطفى حامد، استشاري أمراض الباطنة والصدر، إنه لتجنب الإصابة بمرض السكر، يجب تناول سكر دايت "لوفي" بدون سعرات حرارية، معقباً: "مبيضيعش مذاق السكر الطبيعي، ولا يترك مذاقا مُرا".

وأضاف مصطفى حامد خلال لقائه مع برنامج "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سكر "لوفي" بدون أسبرتام، وسكارين، سكلاميت، وبدون مواد حافظة وبالتالي يصلح للمشروبات والحلويات والطبخ.

وتابع استشاري أمراض الباطنة والصدر قائلاً: "مع سكر لوفي تقدر تشرب المشروبات اللي أنت عايزها، و تأكل الأكل اللي انت عايزه، بدون خوف من الإصابة بمرض السكر، وبدون الخوف من السعرات الحرارية".

وأكد مصطفى حامد أن سكر لوفي" يساعد مرضى السمنة على التخسيس والحفاظ على السعرات الحرارية في الجسم، منوهاً بأنه متوفر حالياً في الصيدليات.