من أمام برج إيفل.. خالدو الغندور برفقة زوجته واولاده

نشر الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر خالد الغندور في الصورة برفقة زوجته واولاده، من أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت اليوم الثلاثاء، بالزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه للإعلامى خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.

وصرح المستشار هيثم عباس دفاع الاعلامى خالد الغندور، بأن الحكم بمثابة ردع لكل شخص يعتقد أن السوشيال ميديا والسب والقذف والتنمر من خلالها فى منأى من العقاب.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم عليه بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه القانونية.