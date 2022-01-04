من أمام برج إيفل.. خالدو الغندور برفقة زوجته واولاده

نشر الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهر خالد الغندور في الصورة برفقة زوجته واولاده، من أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت اليوم الثلاثاء، بالزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه للإعلامى خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.
وصرح المستشار هيثم عباس دفاع الاعلامى خالد الغندور، بأن الحكم بمثابة ردع لكل شخص يعتقد أن السوشيال ميديا والسب والقذف والتنمر من خلالها فى منأى من العقاب.
وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم عليه بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه القانونية.