300 ألف إصابة يومية.. فرنسا تتوقع السيناريو المرعب بعد تفشي كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في البرلمان إن فرنسا قد تصل إلى ما يقرب من 300 ألف حالة إصابة يومية جديدة بـ فيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

إلي ذلك، سجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة بكوفيد 19، خلال 24 ساعة وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، في وقت تتفشى المتحورة أوميكرون بوتيرة متسارعة.

وسجّلت 1,080,211 إصابة جديدة في البلاد، وهي حصيلة قياسية عالمية، مع تضاعف عدد الإصابات في الأسبوع السابق بعدما حذّر كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن البلاد تشهد "ارتفاعا شبه عمودي" في الإصابات بكوفيد، لكنه لفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد أسابيع قليلة فقط.

وتمثل الإصابة بـ أوميكرون، وهي المتحوّرة الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن، 59% من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر، وفقا للأرقام الحكومية.