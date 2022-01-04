اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، على ارتفاع مؤشر السوق العام 22ر4 نقاط، ليسجل 42ر7055 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0%.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد جرى اليوم الثلاثاء خلال الجلسة تداول 5ر212 مليون سهم عبر تنفيذ 8066 صفقة نقدية، بقيمة 41 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر19 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 53ر5860 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر0%، جراء تداول 6ر156 مليون سهم تمت عبر 4854 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 23ر14 نقطة، ليغلق عند 83ر7667 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0%، من خلال تداول 9ر55 مليون سهم نتيجة تنفيذ 3212 صفقة، بقيمة 5ر22 مليون دينار.