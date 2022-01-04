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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، على ارتفاع مؤشر السوق العام 22ر4 نقاط، ليسجل 42ر7055 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0%.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد جرى اليوم الثلاثاء خلال الجلسة تداول 5ر212 مليون سهم عبر تنفيذ 8066 صفقة نقدية، بقيمة 41 مليون دينار كويتي.

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وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر19 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 53ر5860 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر0%، جراء تداول 6ر156 مليون سهم تمت عبر 4854 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 23ر14 نقطة، ليغلق عند 83ر7667 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0%، من خلال تداول 9ر55 مليون سهم نتيجة تنفيذ 3212 صفقة، بقيمة 5ر22 مليون دينار.

الكويت بورصة الكويت اقتصاد مؤشر السوق العام اليوم الثلاثاء

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