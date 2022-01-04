غزو محتمل لأوكرانيا.. اجتماع أمني عاجل بين حلف الناتو وروسيا

أفاد المكتب الصحفي لـ حلف الناتو، اليوم الثلاثاء، بأن الحلف من المقرر أن يجتمع مع روسيا في 12 يناير، وبذلك سيعقد الاجتماع بعد يومين من بدء المحادثات بين موسكو وواشنطن في جنيف.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، علقت روسيا التعاون مع الناتو في أكتوبر الماضي، بعد أن طردت المنظمة ثمانية من دبلوماسيي موسكو من بعثة البلاد في بروكسل، واتهمتهم بالضلوع في أنشطة تجسس سرية، دون تقديم أي دليل لدعم الادعاء.

وردا على ذلك، قالت موسكو إن هذه الخطوة كانت جزءًا من محاولة للتشديد على أجندة "التهديد الروسي".

وسيتم عقد قمة الأسبوع المقبل من قبل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وهو أيضًا رئيس مجلس الناتو وروسيا، الذي تأسس للاتصال المباشر بين الكتلة العسكرية وروسيا.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي روسيا وافقوا على الجلوس لإجراء محادثات أمنية في 10 يناير، وسط توترات بشأن أوكرانيا.

كانت روسيا قد حشدت قوات بالقرب من الحدود الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي قدرتها المخابرات الأمريكية على أنها استعداد لغزو واسع النطاق في أوائل عام 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان يوم السبت إن 10.000 جندي عادوا إلى قواعدهم الدائمة، بعد الانتهاء من التدريب بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وحذرت إدارة بايدن روسيا مرارًا وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على غزو محتمل لأوكرانيا، قائلة إن الولايات المتحدة "مستعدة للتصرف إذا وعندما نحتاج إلى ذلك"، بينما تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى التواصل الدبلوماسي مع روسيا.

وناشد جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر تهدئة التوترات.