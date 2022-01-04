عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزو محتمل لأوكرانيا.. اجتماع أمني عاجل بين حلف الناتو وروسيا

حلف الناتو وروسيا
حلف الناتو وروسيا

أفاد المكتب الصحفي لـ حلف الناتو، اليوم الثلاثاء، بأن الحلف من المقرر أن يجتمع مع روسيا في 12 يناير، وبذلك سيعقد الاجتماع بعد يومين من بدء المحادثات بين موسكو وواشنطن في جنيف.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، علقت روسيا التعاون مع الناتو في أكتوبر الماضي، بعد أن طردت المنظمة ثمانية من دبلوماسيي موسكو من بعثة البلاد في بروكسل، واتهمتهم بالضلوع في أنشطة تجسس سرية، دون تقديم أي دليل لدعم الادعاء.

وردا على ذلك، قالت موسكو إن هذه الخطوة كانت جزءًا من محاولة للتشديد على أجندة "التهديد الروسي".

وسيتم عقد قمة الأسبوع المقبل من قبل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وهو أيضًا رئيس مجلس الناتو وروسيا، الذي تأسس للاتصال المباشر بين الكتلة العسكرية وروسيا.

التحالف العربي:عمليات القرصنة والسطو المسلح من أي ميناء تجعله هدفا عسكريا مشروعا

بيان جديد من التحالف العربي بشأن احتجاز الحوثيين لسفينة الشحن "روابي"

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي روسيا وافقوا على الجلوس لإجراء محادثات أمنية في 10 يناير، وسط توترات بشأن أوكرانيا.

كانت روسيا قد حشدت قوات بالقرب من الحدود الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي قدرتها المخابرات الأمريكية على أنها استعداد لغزو واسع النطاق في أوائل عام 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان يوم السبت إن 10.000 جندي عادوا إلى قواعدهم الدائمة، بعد الانتهاء من التدريب بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وحذرت إدارة بايدن روسيا مرارًا وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على غزو محتمل لأوكرانيا، قائلة إن الولايات المتحدة "مستعدة للتصرف إذا وعندما نحتاج إلى ذلك"، بينما تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى التواصل الدبلوماسي مع روسيا. 

وناشد جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر تهدئة التوترات.

الولايات المتحدة واشنطن جو بايدن أوكرانيا روسيا الناتو فلاديمير بوتين موسكو

موضوعات متعلقة

بيان جديد من التحالف العربي بشأن احتجاز الحوثيين لسفينة الشحن "روابي"

إقالة مسؤول إيراني كبير علي خلفية فضيحة في دبي

السعودية تعرب عن قلقها من تجاوزات إيران.. وتوضح موقفها من السلاح النووي

سجلت أمس 6500 حالة كورونا جديدة.. إسرائيل تتجه نحو كارثة صحية

عالم بريطاني يعلن عن تجاوز المرحلة الأسوأ في جائحة فيروس كورونا

وزير إثيوبي يكشف عن خطر كبير يهدد أمن بلاده

300 ألف إصابة يومية.. فرنسا تتوقع السيناريو المرعب بعد تفشي كورونا

الأكبر منذ 20 عامًا.. بيان عاجل من بريطانيا بشأن الأمن القومي للبلاد

ترشيحاتنا

الزمالك يترقب وصول أشرف بن شرقي لحسم ملف تجديد التعاقد

برلماني لـ طارق شوقي: استوردت عملية جراحية جديدة ونسيت الجراح

صاحبة الجمال الاستثنائي.. سيرة ذاتية جديدة لأسطورة هوليوود جريتا جاربو

تعرف على تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين.. و100 ألف وحدة إيجار.. فيديو

تهنئة المسيحيين بأعيادهم .. نموذج فريد في الوحدة الوطنية.. وشيخ الأزهر: جائزة شرعا

غزو محتمل لأوكرانيا.. اجتماع أمني عاجل بين حلف الناتو وروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

فشل في التعدي عليه جنسيا.. الإعدام لسائق توك توك قتل طفلا بأوسيم

ارتدوا ملابس شتوية.. الأرصاد توجه نصائح لـ مواجهة الطقس البارد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

فيديو

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

تخفيض ساعات العمل و4 شهور إجازة وضع.. 7 مزايا لـ المرأة بـ القانون الجديد

ارتفاع جنوني.. أسباب زيادة أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ