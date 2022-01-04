التحالف العربي:عمليات القرصنة والسطو المسلح من أي ميناء تجعله هدفا عسكريا مشروعا

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح من أي ميناء ستجعله هدفًا عسكريًا مشروعًا.

وذكر التحالف العربي - في بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - " على المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة "روابي" من ميناء الصليف" .. مشددا على أن عملية القرصنة للسفينة تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي .

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن - في وقت سابق - قيام مليشيات الحوثي بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي، قبالة محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، وأن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب.