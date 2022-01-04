الخطر الأكبر..عالم لقاحات :لا ينبغي تقديم جرعة رابعة حتى ثبوت أدلة جدواها

يسعى الباحثون في معرفة مدى فعالية لقاحات فيروس كورونا في التصدي له والحد من انتشاره.. وكشف أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات وكبير الباحثين في تجارب لقاح "أسترازينيكا"، انه متفائل حول مستقبل فيروس كورونا في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

أخر ما توصل إليه العلم حول مستقبل فيروس كورونا





وقال بولارد في تصريح لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، أن "أسوأ سيناريوهات فيروس كورونا كوفيد-19 باتت وراءنا حتى مع انتشار أوميكرون"، و أن الأمور ستتحسن ولكن "علينا أن نتجاوز هذا الشتاء".





وأوضح بولارد، أن إعطاء الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا كل ستة شهور بأنه "غير عملي"، مؤكدا أنه "لا ينبغي تقديم جرعة رابعة حتى تتوفر المزيد من الأدلة التي تثبت جدواها وأثرها الطبية".



وأكد بولارد، إنه "لا جدوى من محاولة وقف جميع الإصابات بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أنه في مرحلة ما، يجب على المجتمع أن ينفتح رغم التهديد من أوميكرون".



مستقبل لقاحات فيروس كورونا



وأضاف بولارد، إلى أنه "ستمر مرحلة تنتشر فيها عدوى فيروس كورونا، لذا علينا الانتباه في فصل الشتاء. قرارات الإغلاق وغيرها من الإجراءات الصحية تأتي من السلطات وليس العلماء".



واختتم بولارد، إنه "علينا الاعتماد على لقاحات فيروس كورونا ولا يزال الخطر الأكبر متمثلا بغير المطعمين"؛ حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 290 مليون إصابة بالعدوى، فيما وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى قرابة 5.8 ملايين حالة وفاة .