كليات عين شمس تكشف شروط دخول الامتحانات وأبرز الإجراءات ضد كورونا.. وتؤكد: مستعدون للانتهاء من الفصل الدراسي الأول بضوابط مشددة

آداب عين شمس: بدء امتحانات الدراسات العليا وسط إجراءات احترازية وضوابط مشددة

آداب عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" شروط دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول

عميد علوم عين شمس: الكلية على أتم الاستعداد لإقامة إمتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، مع بداية يناير وأخرى فى منتصف يناير وفق الجداول المعلنة بكل كلية .

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات ) سوف تبدأ الأربعاء 5 يناير وتستمر حتى الخميس ٣ فبراير 2022 برعاية رئيس الجامعة ونائبه وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

و أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية تشديده على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكونترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

وشدد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار رئيس الجامعة.

وأشاد عميد الكلية، بالجهود التى تقوم بها جميع الادارات المسئولة عن الامتحانات في سرعة الانجاز في الاستعدادات، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية .

وكانت قد أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث انه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات ) .

وأشارت " مظلوم " الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من 9- 11 صباحا ومن 12-2 ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات .

وأشارت أيضا أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من 5 يناير حتى 17 يناير لقسمي علم النفس والاجتماع نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا ، اما الجزء الثاني فيبدا من 20 يناير حتى 3 فبراير ويختص بامتحانات أقسام : اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الإنجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات ( ولأول مرة يتم فتح باب الدراسات العليا به بنظام الساعات المعتمدة .

ومن جانب اخر أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية.

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقبات أوتحديات تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وأضاف عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه سيتم التأكد من أن جميع الطلاب حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

ووجه عميد الكلية، الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة على الدعم الذى يتم تقديمه للكلية.

وصرح عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الجامعة تحرص على عدم تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الإمتحانات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الحل البديل الوحيد عن تطعيم الطلاب وسماح دخولهم حرم الجامعة هم وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، هو تقديم شهادة pcr كل 72 ساعة لإدارة شئون الطلاب الخاصة بكل بكلية، تفيد بسلبية عينته وعدم إصابته بفيروس كورونا، أو تقديم شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض مزمن يمنع حصوله على اللقاح.

وكشف عميد كلية الآداب عن أبرز التعليمات التي يجب اتباعها اثناء فترة الامتحانات:

لن يسمح بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدأ الوقت المحدد لموعد الامتحان.

لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون إحضار شهادة تطعيم كورونا.

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك بعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان.

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيا.

لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان.

ومن جانبة أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية.

وأوضح عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقبات أوتحديات تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

صرح الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس بأن الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢١/٢٢ .

وأضاف الدكتور محمد رجاء، أن الجامعة حرصت على التواصل مع الطلاب أثناء عملية التطعيم بحيث تكون التطعيمات في مجموعات، بشكل منظم سواء الجرعة الأولي أو الجرعة الثانية.

وتابع عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية ستراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث سيجرى التشديد على إبراز شهادة الحصول على تطعيم فيروس كورونا، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وعدم الزحام وتعقيم قاعات الامتحانات بين الفترتين، للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من انتشار عدوى كورونا.

وكشف الدكتور محمد رجاء، عن العقوبات التى تقع على الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، ومنها التخلف عن التطعيم.

وقال عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن التطعيم متاح للطلاب والإداريين والأكاديميين ولا مجال للتهرب من التطعيم خوفا على النفس.

جدير بالذكر ان الكلية تحتوى على ما يناهز ٥٠٠٠ طالب وطالبة في ما يربو عن ٣٠ برنامج دراسي مختلف بالاضافة الى ٤ برامج جديدة وان مارثون الامتحانات سوف يبدأ اعتبارا من ٩ يناير الى ٣ فبراير ٢٠٢٢ و قد تم تقسيم فترات الامتحانات الى فترتين زمنيتين في اليوم الواحد وعلى مدار ثلاثة ايام اسبوعيا لكل مستوى دراسي وبالتبادل لعدم حدوث اى تزاحم او تكدس بين الطلاب اثناء الدخول والخروج من اللجان وان الكلية قد قامت بتقليل اعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطارالحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين أبناءنا الطلاب، وتقوم ادارة الكلية بالتعقيم والتطهير بشكل دورى لللجان قبل و بعد كل امتحان.

كما اكدت الكلية على ضرورة إلتزام الجميع بتلقي لقاح الكورونا مع حتمية ارتداء الكمامات لكافة العاملين والمراقبين والطلاب لتفادى اى اصابات بفيروس كورونا، كما تقوم الكلية بقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان مع وتوفير المطهرات امام اللجان.