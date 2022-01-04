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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 يناير.. آخر موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا بكلية البنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس على جميع الطالبات، ضرورة إحضار ما يثبت تلقيهن اللقاح، في أثناء الفترات الامتحانية، لافتة إلي ان امتحانات التخلفات ستبدأ يوم السبت 29 يناير 2022.

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف، أن لجنة الطوارئ تواصل عملها في تنظيم التطعيمات بالكلية لمدة أسبوع متواصل، والذي بدأ من الأحد 26-12-2021 وحتى الأربعاء 5-1-2022 لمن يرغب فى تلقي الجرعة الأولى أو الثانية، مع ضرورة تصوير الرقم القومي فى حالة أخذ أي من الجرعتين، والكارت الخاص بالجرعة الأولى في حالة أخذ الجرعة الثانية.

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ونوهت بضرورة تصوير ما يثبت تطعيم الطالبات ورقيا، واصطحابه معهن في اللجنة؛ للتأكد من تطعيمهن في أثناء المرور باللجان.

واعتمدت الدكتورة أميرة كشوف الأسماء وأماكن امتحان دور  يناير  للعام الدراسي  2021 / 2022 الفرقة الأولي تربية أدبي – تربية علمي – آداب عــام – آداب انتساب http://wf.asu.edu.eg/?p=6240

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