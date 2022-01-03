احتفالا بالعام الجديد.. توسيع قاعدة مشاركة الطلاب بالأنشطة بجامعة عين شمس .. واهتمام خاص بـ اليوم العالمي للشعوب |صور

فعاليات مفاجأة لاتحاد طلاب جامعة عين شمس احتفالا بالعام الجديد

اتحاد طلاب جامعة عين شمس ينظم احتفالية اليوم العالمي للشعوب

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بتربية عين شمس

قدم اتحاد طلاب جامعة عين شمس التهنئة بالعام الجديد لكل طلاب الجامعه ومنسوبيها ، عم طريق انطلاق فعاليات مفاجأة اتحاد طلاب الجامعة - اللجنة الاجتماعية العليا - بمناسبة العام الجديد.

وأعلن الطالب عبد الله محمد، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إنه تم تنظيم أمس احتفالية كبرى بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022م وأعياد الميلاد المجيد وذلك فى رحاب حرم الجامعة وحرك كلية التجارة موضحًا أنها كانت مفاجأة لطلاب الجامعة بالحرم الجامعي بمناسبة استقبال العام الميلادي الجديد.

وعبر نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، عن سعادته بعودة الأنشطة الطلابية للجامعات بعد انقطاعها بسبب كورونا، وتدعيم الجامعة لها، مؤكدا أن هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب للجامعة.

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن الفترة المقبلة بدءًا من أول يوم بأجازة منتصف العام ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية مع العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة باعتبار ذلك هو الهدف الأسمى، وبحيث يجد كل طالب داخل الجامعة نفسه في نشاط يرتبط به و يتفوق فيه.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة، سواء فيما يتعلق بالمناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت والمنصات التعليمية وغيرها

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية لسيعهم علي العمل من أجل دفع خطط التنمية من خلال التركيز على مشروع محو الأمية وضرورة اعتبار مشاركة طلاب الجامعة في محو الأمية مسئولية مجتمعية وضرورة لتحقيق الديمقراطية و التقدم.

ومن جانب اخر أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن اتحاد طلاب جامعة عين شمس ينظم احتفالية اليوم العالمي للشعوب ، على وجه التخصيص، لانة من العوامل المهمة في طائفة واسعة من قضايا الشعوب الأصلية مثل: التعليم، والتنمية التكنولوجية والعلمية، والمحيط الحيوي، وحرية التعبير، والعمل، والإدماج الاجتماعي.

وأوضح عبد الله محمد، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن الإنسان الذي ولد وعاش وتوالد وصار جزءاً من مكان معين، وله ثقافة وتاريخ معين يحافظ عليهما، ويتمسك بعاداته وتقاليده وثقافته، وتسعى وتسعي الجامعة تبادل التعرف بهوياتها وطريقة حياتها.

وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن هدف هذا اليوم العالمي هو تسلط الضوء على الشعوب الأصلية التي تعيش في المناطق الحضرية المختلفة، وعلى الحدود الدولية، كما يمثّل هذا الموضوع فرصة للنظر في التحديات المائلة أمام تلك الشعوب والسبل المتاحة للمضي قدماً في إنعاش هوياتها وتشجيعها على حماية حقوقها خارج أقاليمها التقليدية.

وصرح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس بأن يتم العمل على توسيع قاعدة الأنشطة داخل الجامعة، وسوف نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ولكن بعد موافقة الجامعة مع تقديم الخدمات الطلابية ورعاية طلاب المدن الجامعية منوها أنه تم تطوير المدن الجامعية بشكل كامل مع الاطمئنان على سلامة الغذاء مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح وتربوي له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.

وقال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الاتحاد الجديد من أولوياته حقوق الطلاب واسترجاع الأنشطة مرة بعد توقفها في فترة كورونا، في ظل وجود مرونة هذا العام لعودة تلك الأنشطة بعد تلقي 90% من منتسبي جامعة عين شمس للقاح كورونا، الأمر الذي يسهل من عودة الحياة لطبيعتها.

وأعلن الطالب عبد الله محمد، إنه تم وضع خطة للنهوض باتحاد الطلاب وعلى رأسها مشروع محو الأمية والاستماع إلى مشاكل الطلاب الأكثر احتياجا، موضحًا أن خطة الاتحاد المبدئية علي مكتب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وتنفيذها فور الموافقة عليها.

أوضح رئيس الاتحاد أن جامعة عين شمس فكرها السائد هو التطوير والتأهيل إلى سوق العمل، وسنسعى على العمل على إعداد طالب قادر على مواجهة التحديات المستقبلية ، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب.

قال الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، وأستاذ المناهج، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول التي بدأت 2 يناير برعاية رئيس الجامعة ونائبه وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

وأكد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة ابراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن ، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة .

وأشاد " عميد الكلية" بالجهود التى يقوم بها جميع الادارات المسئولة عن الامتحانات في سرعة الانجاز في الاستعدادات ، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية .

وكشف عميد كلية التربية عن تعليمات مهمة يجب اتباعها اثناء فترة الامتحانات وهي كالاتي:

لن يسمح بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدأ الوقت المحدد لموعد الامتحان

لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون إحضار شهادة تطعيم كورونا

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك بعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيا

لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان