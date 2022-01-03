تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتعيين نهى جمال محمد كامل محمد عطوه فى وظيفة أمين كلية الحقوق على المستوى الوظيفى مديرا عاما بجامعة عين شمس لمدة عام.

كما أصدر قرارا بتجديد تعيين عماد عبد التواب محمد أحمد فى وظيفة مدير عام مكتب أمين الجامعة بجامعة عين شمس لمدة عام خامس ينتهى فى ٢٠٢٢/١٠/١٣ .

و قرارا بتجديد تعيين ناهد مصطفى مصطفى حمودة فى وظيفة أمين كلية الألسن من المستوى الوظيفى مدير عام بجامعة عين شمس اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١٤وحتى بلوغها السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة فى ٢٠٢٢/١٢/٨.