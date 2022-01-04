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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ملك قورة تحتفل بالعام الجديد في جلسة تصوير

ملك قورة
ملك قورة

احتفلت الفنانة ملك قورة بالعام الجديد 2022، بجلسة تصوير مبهجة لها، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وظهرت ملك قورة مرتدية بدلة باللون الأخضر، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، وخلفها زينة العام الجديد بالألوان الأحمر والأخضر.

 

وعلقت ملك قورة علي الصور، كاتبة: “أتمنى لكم جميعا سنة سعيدة! صور العام الجديد”.

 

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وشاركت الفنانة ملك قورة في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي انتهى عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، وأثار أزمة كبيرة بين مؤلفي العمل والمخرج محمود كامل بسبب التغييرات التي حدثت في أحداث الحلقة الأخيرة.

 

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

 

وقالت الفنانة ملك قورة، إنها خريجة الجامعة الامريكية و درست أعلام ، مسترسلةً:" أنا قراراتي ديماً بأهلي و كل حاجة بعملها مع أهلي و بحس أنى ماكبرتش واي حاجة بتحصلي برجع لأهلي".

 

وأضافت "ملك قورة" خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،  "أن علاقة ليلي بوالدها في مسلسل "فوتوشوب " شبه علاقتي بـ بابا، وديماً بابا لما بيعرف اني عندي أصحاب جديدة بيحب يعرفهم و يعرف أهلهم".

 

وأوضح والد ملك قورة " محمد قورة" من داخل الأستديو، أنا ملك بالنسبالي لسة طفلة واى أب بيكون نفسه ان بنته تكون سعيدة مع زوجها ويتقي الله فيها و يراعيها، ولو جه شخص مناسب و بيحبها و بتحبه فوراً مش هفكر ثانيتين، لكن لو مفيش تكافؤ و هى متلخبطة لازم اصحيها و انصحها،قائلاً:" راس مالي اللي تعبت فيه عمري كولو انا ههضره? مش ممكن". 

 

الفنانة ملك قورة ملك قورة العام الجديد العام الجديد 2022 مسلسل شقة 6

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