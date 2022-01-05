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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين فولفو XC40 وفولكس تيجوان موديل 2022

مقارنة بالاسعار بين
مقارنة بالاسعار بين فولفو XC40 وفولكس تيجوان موديل 2022

يفضل الكثير من محبي السيارات اقتناء  فئة السيارات الـ SUV  لأنها تتميز بمساحة داخلية واسعة وخلوص أرضي مرتفع يمكنها من تخطي التضاريس الوعرة بسهولة مما يجعلها أكثر عملية، ومن بين هذه الاصدارات الشهيرة، نسختي فولفو "XC40" و فولكس فاجن "تيجوان" موديلات 2022. 

 

المحركات

تنتمي فولفو XC40 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام "SUV" ، زودت بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يولد قوة قدرها 254 حصان، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات أتوماتيكي الأداء، تعتمد السيارة على منظومة الجر الكلى، كما تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية.

وتستمد السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

التجهيزات 

وتحتوي سيارة فولفو على مجموعة من الكماليات والتجهيزات ومن أبرزها جنوط 18 بوصة، ومصابيح أمامية LED، وشاشة متعددة الوسائط 9 بوصة، وحساسات خلفية، ولوحة قيادة متعددة المهاك، ونظام التعليق الرياضي، وناقل سرعات مدمج بعجلة القيادة.

حصلت سيارة فولكس فاجن على حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وخاصية مساعدة الركن، وكاميرا متعددة الاستخدامات، وشاشة زجاجية متحركة فوق شاشة العدادات لتوضيح السرعة، وإمكانية التحكم فى وضعية القيادة ومنها النظام الأقتصادي، مصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة.

وسائل الأمان 

وتضمنت سيارة فولفو XC40 موديل 2022 بحزمة من المواصفات القياسية وعوامل الأمن والسلامة، مثل 11 وسادة هوائية، ونظام فرامل ABS، ونظام توزيع اليكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإليكترونى ESC، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة السير فى الحارات المرورية.

زودت طرازات تيجوان موديل 2022 بعدد من وسائل الأمان منها الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات مطر، وفرامل يد الكترونية .

أسعار فولفو XC40 موديل 2022:

الفئة الأولى  MOMENTUM بسعر720 ألف جنيه.

الفئة الثانية  R-DESIGN بسعر820 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  INSCRIPTION بسعر  865 ألف جنيه.

الفئة الرابعة  INSCRIPTION بسعر890 ألف جنيه.

 

أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2022:

الفئة الأولى  ELEGANCE بسعر 585 ألف جنيه .

الفئة الثاننية R-LINE  بسعر 660 ألف جنيه .

السيارات الـSUV فولفو فولكس فاجن XC40 تيجوان

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